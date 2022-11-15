Уфа, 15 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Сеть автоматических станций мониторинга на водных объектах намерены расширять в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

В Башкирии ведут работу по развитию системы мониторинга, прогнозирования и моделирования гидрологических рисков «Паводок 2.0».

Сообщается, что в 2023 году в республике планируют расширить сеть автоматических станций мониторинга на водных объектах региона с 54 до 64 станций. Новые посты могут установить на Нугушском, Павловском и Юмагузинском водохранилищах, на реках Инзер, Зилим, Юрюзань, Минеуз, Быстрый Танып, Большой Ик.

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