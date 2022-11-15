Бали, Индонезия, , 09:35 — REGNUM На саммите G20 в Индонезии президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Альберто Фернандес Todo Noticias

На странице пресс-секретаря Фернандеса в Twitter опубликовано заключение медиков, в котором говорится, что у лидера Аргентины было пониженное давление и головокружение, в связи с чем было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить здоровье и избежать осложнений.

В СМИ появилось уточнение, что Фернандесу стало плохо за несколько минут перед выступлением на саммите на Бали, причиной проблем со здоровьем мог стать тепловой удар.