Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. На саммите G20 в Индонезии президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо. Об этом сообщили в его пресс-службе.

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На странице пресс-секретаря Фернандеса в Twitter опубликовано заключение медиков, в котором говорится, что у лидера Аргентины было пониженное давление и головокружение, в связи с чем было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить здоровье и избежать осложнений.

В СМИ появилось уточнение, что Фернандесу стало плохо за несколько минут перед выступлением на саммите на Бали, причиной проблем со здоровьем мог стать тепловой удар.