Париж, , 09:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего китайского коллегу Си Цзиньпина помешать президенту Российской Федерации Владимиру Путину и убедить российского лидера вернуться за «стол переговоров», передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

«Эммануэль Макрон просит, чтобы Китай способствовал отправке сообщений президенту Путину, чтобы избежать эскалации и вернуться за стол переговоров», — говорится в заявлении Елисейского дворца в Париже.

Президент Китая также решительно выступил против применения атомного оружия и «поддержал деэскалацию и прекращение огня».

Елисейский дворец также подтверждает, что Эммануэль Макрон готов официально отправиться в Китай в начале 2023 года.

Напомним, встреча глав Франции и Китая на саммите G20 в Индонезии стала первой с ноября 2019 года.