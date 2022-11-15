Великий Новгород, , 10:32 — REGNUM Единовременные выплаты начали поступать на счета большинства мобилизованных жителей Новгородской области, сообщила 15 ноября региональный министр труда и социальной защиты населения Светлана Семёнова.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

По ее словам, 90% выплат уже зачислены на счета мобилизованных местных жителей.

«Было несколько случаев, когда в документах были указаны лицевые счета жён мобилизованных, также встречались ошибки в фамилиях и номерах счетов. Каждый такой случай отрабатываем в ручном режиме», — сказала чиновница, добавив, что начислить единовременную выплату в 100 тыс. рублей региональные власти могут только самим мобилизованным, на их счета, а дальше, по своему усмотрению, они могут распоряжаться этими денежными средствами.

По заверению Семеновой, на текущей неделе все выплаты должны быть начислены мобилизованным новгородцам.

Напомним, призванные в рамках частичной мобилизации жители, а также добровольцы из Новгородской области получат по 100 тыс. рублей единовременной выплаты.

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