Брюссель, , 09:38 — REGNUM Главы оборонных ведомств стран, входящих в Евросоюз, 15 ноября обсудят ситуацию на территории б. УССР. Об этом сообщил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстановка на территории б. УССР будет главной темой очередного совета министров обороны в Брюсселе. Происходящее на этой территории будет обсуждаться «с военной точки зрения», уточнил Боррель.

В числе тем, которые обсудят министры, — усиление координации вопросов обороны в рамках ЕС и подготовка к запуску общеевропейских сил быстрого реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительство Чехии в ЕС заявило об официальном запуске тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ. Как отмечал Боррель, миссия будет готова к работе «через пару недель», о готовности участвовать в ней заявили многие страны.

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