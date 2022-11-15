Брюссель, 15 ноября 2022, 09:38 — REGNUM Главы оборонных ведомств стран, входящих в Евросоюз, 15 ноября обсудят ситуацию на территории б. УССР. Об этом сообщил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Обстановка на территории б. УССР будет главной темой очередного совета министров обороны в Брюсселе. Происходящее на этой территории будет обсуждаться «с военной точки зрения», уточнил Боррель.
В числе тем, которые обсудят министры, — усиление координации вопросов обороны в рамках ЕС и подготовка к запуску общеевропейских сил быстрого реагирования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительство Чехии в ЕС заявило об официальном запуске тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ. Как отмечал Боррель, миссия будет готова к работе «через пару недель», о готовности участвовать в ней заявили многие страны.
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