Брюссель, 15 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Главы оборонных ведомств стран, входящих в Евросоюз, 15 ноября обсудят ситуацию на территории б. УССР. Об этом сообщил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Обстановка на территории б. УССР будет главной темой очередного совета министров обороны в Брюсселе. Происходящее на этой территории будет обсуждаться «с военной точки зрения», уточнил Боррель.

В числе тем, которые обсудят министры, — усиление координации вопросов обороны в рамках ЕС и подготовка к запуску общеевропейских сил быстрого реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительство Чехии в ЕС заявило об официальном запуске тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ. Как отмечал Боррель, миссия будет готова к работе «через пару недель», о готовности участвовать в ней заявили многие страны.

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