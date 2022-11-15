Псков, 15 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Псковской области домой вернули пять ошибочно мобилизованных. Об этом 15 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Глава региона отметил, что в Псковской области власти продолжают работать по жалобам граждан. В частности власти помогают разобраться с нарушениями, совершёнными в рамках частичной мобилизации.

«Возвращаем домой трёх человек, у которых на попечении трое несовершеннолетних детей, и ещё двоих — по состоянию здоровья», — написал Ведерников.

Губернатор отметил, что регион и дальше продолжит рассматривать жалобы и обращения. Напомним, что Михаил Ведерников заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в регионе 2 ноября.