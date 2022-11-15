Джакарта, , 09:30 — REGNUM Меры монетарной политики, могущие негативным образом отразиться на благосостоянии других стран, не должны применяться экономически развитыми государствами. Об этом 15 ноября заявил на саммите «Группы двадцати» (G20), проходящем на индонезийском острове Бали, председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин

«В особенности хотелось бы указать на экономически развитые страны, которые должны максимально гарантировать, что их монетарная политика не окажет негативного воздействия на другие страны», — сказал он.

Также китайский лидер отметил, что, по его мнению, в данный момент мировому сообществу нужно создавать благоприятные условия для восстановления глобальной экономики, сдерживая глобальную инфляцию и устраняя системные риски в финансовой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что на сегодняшний день мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии и первыми под ударом окажутся развивающиеся страны