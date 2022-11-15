Оренбург, 15 ноября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело против жителя Москвы. Он признан виновным в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дзержинского райсуда Оренбурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

По данным судебной инстанции, москвич обманул три компании в общей сложности на 31 млн рублей. Располагая информацией, что предприятиям срочно нужны комплектующие детали, мужчина заявил руководству компаний о возможности осуществить оперативно поставку необходимого оборудования и предоставил реквизиты для внесения предоплаты. Получив свыше 31 млн рублей, злоумышленник перечислил деньги на расчётный счёт своего знакомого, а затем деньги поступили на счета организаций и ИП, которые имеют признаки «однодневок».

Суд признал фигуранта уговорного дела виновным в мошенничестве и приговорил к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.