Канберра, , 09:33 — REGNUM Хаос надвигается на крупнейшие порты Австралии на фоне бессрочной забастовки экипажей буксиров, что угрожает серьезными сбоями в работе логистической цепочки сразу в пяти штатах на континенте. Об этом сообщает телеканал Nine News.

В порту (сс) Frans Berkelaar

Крупнейший в стране оператор буксиров Svitzer находится в продолжающемся споре с профсоюзом по поводу заключения нового корпоративного соглашения. В результате с 18 ноября профсоюз организует забастовку для 582 сотрудников в 17 портах Виктории, Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии и Западной Австралии.

Однако в Морской ассоциации Австралии обвинили профсоюз в том, что он держит страну в заложниках с целью выкупа и дезорганизует и без того испытывающие затруднения цепочки поставок.

«Есть опасения, что забастовка может вызвать дальнейшие сбои в доставке товаров перед Рождеством, а также помешать отгрузке австралийского урожая», — указывают на проблему журналисты.