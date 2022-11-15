Херсон, 15 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Подозреваемого в совершении жестокого убийства задержали в Железном Порту Херсонской области, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону 15 ноября.

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Житель Херсона проник в дом, в котором проживали супруги, и напал с кувалдой на хозяев дома. Женщина, 1950 года рождения, от травм скончалась, мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали, он находится в реанимации.

«В ходе отработки сообщения о происшествии военнослужащими РФ задержан житель Херсона 1990 г. р. При нем находился пакет с продуктами питания и денежные средства, похищенные из дома», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы.