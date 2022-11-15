Москва, 15 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В России годовая инфляция в октябре 2022 года замедлилась, до 12,63%. Об этом говорится в нформационно-аналитическом комментарии Центрального банка России «Динамика потребительских цен».

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По прогнозу регулятора, в декабре 2022 года годовая инфляция в РФ составит 12–13%.

В 2023 году, благодаря проводимой ЦБ РФ денежно-кредитной политики, инфляция снизится до 5–7%, в 2024 году — до 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 1 по 7 ноября выросли в среднем на 0,01%.

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