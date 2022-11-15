Киев, 15 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Плановые отключения электроэнергии 15 ноября проводятся в ряде регионов бывш. УССР, сообщили в компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Отключения начнутся в 5:00 по местному времени (6:00 мск) и завершатся в полночь (1:00 16 ноября мск). Не будет света в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Кроме того, работы будут проведены на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Ранее в «Укрэнерго» рассказали о серьёзных повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры.