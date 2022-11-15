Канберра, 15 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Все больше экспертов в области криминологии полагают, что киберпреступность — это «новое лицо» организованной преступности в Австралии, поскольку тысячи хакеров прячутся за своими клавиатурами и мониторами, сея хаос со всех уголков земного шара. Об этом 15 ноября сообщил телеканал Nine News.

Christoph Scholz Хакер

Каждый год хакеры и мошенники уже зарабатывают миллиарды долларов, и эта цифра двоилась в Австралии по сравнению с прошлым годом. Многие другие люди и компании, ставшие жертвами, не сообщают о преступлениях, в первую очередь, из-за смущения за то, что попались на это, или из-за репутационного ущерба.

«Сотовый оператор Optus и крупнейший частный страховщик Австралии Medibank сейчас появляются в заголовках новостей, но они не первые, на кого нацелены киберпреступники, и уж точно не последние. Трое из пяти человек либо сами являются жертвами мошенничества, либо знают кого-то, кто является таковым», — пишут журналисты Nine News.