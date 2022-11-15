Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, за ночь выпало 8 мм осадков — это почти 15% от положенного за месяц, сообщил 15 ноября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Мокрый снег в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

На газонах Санкт-Петербурга начал формироваться снежный покров. Кроме того, из-за того, что город на Неве оказался под влиянием северо-восточной периферии циклона, в регионе сохранится облачная погода.

«Пройдёт мокрый снег с дождем, местами переходящие в снег, возможна гололедица», — добавил Леус.

Температура воздуха +1…+3 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

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