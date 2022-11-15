Джакарта, , 09:24 — REGNUM На сегодняшний день мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии и первыми под ударом окажутся развивающиеся страны. Об этом 15 ноября заявил на саммите «Группы двадцати» (G20), проходящем на индонезийском острове Бали, председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин Цитата из вмдео на YouTube

«Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии», — сказал он, отметив, что на фоне этого всем странам приходится нелегко и первыми под удар попадут развивающиеся государства.

Также председатель КНР призвал к углублению сотрудничества на международном уровне для борьбы с пандемией коронавируса и к созданию условий для восстановления глобальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с призывом противостоять политизации и вепонизации (использованию в качестве оружия — Прим ред.) вопросов в продовольственной и энергетической сферах, а также снять односторонние санкции и отменить ограничения в соответствующем научно-техническом сотрудничестве.