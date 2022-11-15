Североморск, Мурманская область, , 19:44 — REGNUM На Северный флот в рамках осеннего призыва 2022 года прибыли 49 призывников из Республики Коми. Об этом сообщила 15 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ.

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«После прохождения комиссии призывники будут распределены в береговые части флота — мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Также призывники могут попасть служить на надводные корабли», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках осеннего призыва ряды армии пополнят 120 тысяч человек.

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