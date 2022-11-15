Кишинёв, , 09:28 — REGNUM Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии запросит помощь у администрации приложения Telegram в рамках расследования взлома аккаунтов первых лиц республики. Об этом 14 ноября на телеканале Pro TV сообщил глава СИБ Александр Мустяцэ.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда так много аккаунтов и все в один и тот же период взломаны, то речь может идти о доступе с сервера — мы пока не знаем, так это или нет, но такая версия есть», — сказал Мустяцэ.

Он сказал, что пока не готов сказать, каким образом злоумышленникам удалось получить доступ к аккаунтам. Есть несколько версий, расследование продолжается.

Мустяцэ подчеркнул, что хакеры взломали именно аккаунты высших чиновников, а не телефоны. СИБ не будет расследовать информацию, которую слили в сеть, её посчитали сомнительной, поскольку источник анонимный.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные взломали телеграм-аккаунты президента Молдавии Майи Санду, вице-премьер республики Андрея Спыну и ряда других чиновников. Взлом был использован для распространения данных с телеграм-аккаунта министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко. Хакеры пообещали, что будут слиты данные ряда других высоких лиц.

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