Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. За последние несколько лет китайско-французские отношения сохранили позитивную динамику развития, а в сотрудничестве между двумя странами достигнут позитивный прогресс. Об этом 15 ноября в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на острове Бали заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщается на сайте МИД КНР.

Gov.cn Си Цзиньпин

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Китайский лидер предложил своему французскому коллеге наращивать двустороннее сотрудничество в области научных технологий и в инновационной сфере.

«Китай и Франция должны углублять прагматическое сотрудничество, способствовать постоянному прогрессу в традиционных областях и активно использовать потенциал взаимодействия в области зелёной энергетики, в научно-технологической и инновационной сфере», ― подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР выразил надежду на то, что Париж создаст более равноправные, справедливые и недискриминирующие условия для китайских предприятий, осуществляющих коммерческую деятельность во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча председателя КН Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла 15 ноября на Бали, где проходит двухдневный саммит стран G20.

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