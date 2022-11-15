Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Американская корпорация Amazon намерена уволить до 10 тыс. своих работников на этой неделе, сообщает The New York Times.

Сокращение рабочих мест будет сосредоточено в технологическом и корпоративном отделах компании, в том числе в отделах розничной торговли и управления персоналом, а также в подразделении устройств, которое производит популярный виртуальный голосовой помощник Alexa.

Компания также заморозила набор сотрудников в несколько отделов, в том числе в подразделение облачных вычислений. Ожидается, что объявленные увольнения станут крупнейшими в истории компании.

Устройства Alexa и Echo потеряли 5 миллиардов долларов в 2018 году, сообщил источник Times.

Увольнения, о которых сообщают, коснутся не менее 3% корпоративной рабочей силы компании и менее 1% ее глобальной рабочей силы, которая составляет около 1,5 миллиона сотрудников.