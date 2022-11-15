Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Китай заинтересован и поддерживает присоединение Африканского союза к формату «Большой двадцатки» (G20). Об этом сегодня, 15 ноября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт ТАСС.

Си Цзиньпин

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По словам Си Цзиньпина, Китай заинтересован в формировании глобальных партнерских отношений, которые помогут восстановить мировую экономику.

«Необходимо неизменно ставить интересы развития на первое место, уделять ключевое внимание народу и учитывать обеспокоенность развивающихся стран», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, старт началу саммита Большой двадцатки (G20) дал 15 ноября президент Индонезии Джоко Видодо.

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