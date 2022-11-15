Пекин, 15 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Китай потребовал от США, чтобы они строго придерживались принципа «одного Китая», выполняли свое обещание не поддерживать независимость Тайваня. Об этом заявил журналистам глава МИД КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос относится к внутренним делам КНР», — сказал он журналистам по итогам встречи на Бали председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Он добавил, что требование Пекина «крайне четкое и понятное: прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, уважать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая».