Ставрополь, 15 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В рамках осенней призывной кампании 2022 года из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов призовут на срочную военную службу более 26 тыс. призывников. Они будут направлены для выполнения своего гражданского долга преимущественно в войска Южного военного округа, сообщили 15 ноября в пресс-службе Минобороны.

Mil.ru Новобранцы

Старт осеннему призыву дан 1 ноября в Ставропольском крае. Уже готовятся к отправке первые команды новобранцев. При прибытии на сборный пункт краевого военкомата в первоочередном порядке для них проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы сохранить здоровье призывников.

На сборном пункте обязательно наличие средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Проводится тестирование на Covid-19, у новобранца измеряют температуру. После этого квалифицированные специалисты проводят полное медицинское обследование.

Отметим, по численности новобранцев в осенний призыв 2022 года не отмечается какого-либо увеличения. Из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ежегодно осенью набирают на срочную службу около 26 тыс. человек.