Абакан, , 09:18 — REGNUM Ноябрь в Хакасии преподнёс жителям региона погодные сюрпризы. Второй день подряд в республике температура превышает среднесуточную на 6-12 °C, в том числе в Абакане — на 11,8 °C. Для Хакасии такая погода в последний месяц осени не характерна.

Стоял ноябрь уж у двора Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщает ГТРК «Хакасия», 14 ноября в Абакане температура воздуха доходила до +7 °C, средний показатель был превышен на 10 °C. Последний раз такое аномальное тепло фиксировалось 14 ноября 2010 года (+6 °C).

Между тем, по прогнозам синоптиков, в Хакасию придёт второй циклон, после которого в регионе похолодает, передаёт интернет-издание «Хакасия «, ссылаясь на информацию главного синоптика республики Татьяны Ивановой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области предупредили о предстоящем похолодании.

Читайте также: В Омской области ударят морозы

Крепкие морозы прогнозируются на севере Красноярского края.

Читайте также: Морозы до — 45 °С ударят на севере Красноярского края