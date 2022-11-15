Абакан, 15 ноября 2022, 09:18 — REGNUM Ноябрь в Хакасии преподнёс жителям региона погодные сюрпризы. Второй день подряд в республике температура превышает среднесуточную на 6-12 °C, в том числе в Абакане — на 11,8 °C. Для Хакасии такая погода в последний месяц осени не характерна.
Как сообщает ГТРК «Хакасия», 14 ноября в Абакане температура воздуха доходила до +7 °C, средний показатель был превышен на 10 °C. Последний раз такое аномальное тепло фиксировалось 14 ноября 2010 года (+6 °C).
Между тем, по прогнозам синоптиков, в Хакасию придёт второй циклон, после которого в регионе похолодает, передаёт интернет-издание «Хакасия «, ссылаясь на информацию главного синоптика республики Татьяны Ивановой.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области предупредили о предстоящем похолодании.
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