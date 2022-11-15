Пермь, , 09:17 — REGNUM В Пермском крае в 2023 году снимут полнометражный игровой фильм «Сплав. Зона. М». Ленту будет посвящена аномальной зоне в селе Молёбка Кишертского района. Информация об этом опубликована в паблике фильма в соцсети «В Контакте».

Кинолента Abali.ru

Согласно сценарию группа туристов отправится на майский сплав и остановится в аномальной зоне пермского села Молёбка. «Странные, мистические события заставляют их выживать в суровых условиях загадочной зоны М. (Молёбский треугольник)», — говорится в описании к фильму.

В ленте переплетутся разные жанры: приключения, мистика и ужасы. Съёмки фильма запланированы на май–июнь.

Добавим, в Прикамье был снят фильм «Сердце Пармы», который вышел в прокат в 2022 году и бьёт рекорды по просмотрам. Съемки картины начались в конце 2018 года и проходили на территории Пермского края, в частности в Губахинском городском округе — в Каменном городе, на Крестовой горе, Шумихинских озерах, а также в районах рек Усьвы, Камы и Нижней Косьбы.

В сентябре 2022 года в Перми состоялась премьера фильма «Иван Семёнов — школьный переполох» (ранее картина называлась «Многотрудная жизнь Ивана Семенова»). Картину также снимали на территории региона.

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