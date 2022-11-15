Бали, Индонезия, , 09:16 — REGNUM Мировому сообществу необходимо противостоять политизации экономических вопросов, считает председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

В ходе выступления на саммите G20 в Индонезии он призвал снять односторонние санкции и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — заявил китайский лидер.

По его мнению, продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в сфере глобального развития, а основой современных проблем являются нарушения цепочек поставок в рамках международного сотрудничества.

Преодолеть существующие трудности можно с помощью открытых рынков, организовав стабильные цепочки поставок, считает Си Цзиньпин.