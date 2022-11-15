Якутск, , 09:22 — REGNUM Работу медработников из Якутии, которые ездили помогать жителям подшефного города в ДНР, глава республики Айсен Николаев оценил как самоотверженную. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что целью врачей было помочь людям, и вручил им государственные награды.

Руки врача Pixabay.com

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«Сегодня я с радостью и признательностью вручил нашим медикам государственные награды. Спасибо вам за этот благородный труд, за энтузиазм и неравнодушие! Якутия гордится вами!» — отметил Айсен Николаев.

По словам главы региона, медики работали слаженной командой, без выходных и почти не отдыхая, но результат в виде благодарности от пациентов оправдал эти усилия.

«Наши врачи не только лечили тысячи людей. Они сделали прекрасный задел на будущее — помогли местным медикам начать самим оперировать пациентов — запускали оборудование, делились привезенными материалами, проводили мастер-классы», — написал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи работали по 12-14 часов в сутки и провели более ста сложных офтальмологических операций. К ним выстраивались очереди пациентов. В подшефный для Якутии город Кировское приезжали офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты.