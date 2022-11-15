Побывавшие в командировке в Донбассе врачи из Якутии получили награды
Якутск, 15 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Работу медработников из Якутии, которые ездили помогать жителям подшефного города в ДНР, глава республики Айсен Николаев оценил как самоотверженную. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что целью врачей было помочь людям, и вручил им государственные награды.
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По словам главы региона, медики работали слаженной командой, без выходных и почти не отдыхая, но результат в виде благодарности от пациентов оправдал эти усилия.
Как сообщало ИА REGNUM, врачи работали по 12-14 часов в сутки и провели более ста сложных офтальмологических операций. К ним выстраивались очереди пациентов. В подшефный для Якутии город Кировское приезжали офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты.