Джакарта, 15 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Недопустимым применение ядерного оружия или угрозы его использовать считают страны «Группы двадцати» (G20). Об этом 15 ноября сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Использование или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — говорится в проекте совместного заявления стран G20.

Кроме того, в нём уточняется, что жизненно необходимыми являются мирное решение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, дипломатия и ведение диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом противостоять политизации и вепонизации (использованию в качестве оружия — прим. ред.) вопросов в продовольственной и энергетической сферах, а также снять односторонние санкции и отменить ограничения в соответствующем научно-техническом сотрудничестве, выступил на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин.