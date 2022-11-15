Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Снежный штаб Ленинградской области приступил к уборке первого снега, который шел на протяжении всей минувшей ночи и будет идти весь предстоящий день, сообщили 15 ноября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Первый снег в Ленобласти

По предварительным данным, высота выпавшего снега местами составит до 10 сантиметров.

«На очистке региональных дорог задействовано почти 300 единиц спецтехники», — уточнили в пресс-службе.

Дорожники предупреждают водителей о сложной дорожной обстановке и просят соблюдать скоростной режим и быть аккуратнее при манёврах.

Напомним, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 15 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. На западе области осадки в виде мокрого снега и дождя, будет дуть северо-восточный, северный умеренный ветер. Температура воздуха в течение суток — 2…+3 градуса. На востоке области: осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха — 3…+2 градуса. В отдельных районах налипание мокрого снега.