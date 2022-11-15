Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Военные поставки киевскому режиму серьёзно истощают арсенал боеприпасов, которым располагают США. Стране грозят «колоссальные последствия», пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.

Солдат армии США (сс) The U.S. Army

Авто публикации напомнил о прежних подобных кризисах. Так, снарядный кризис 1915 года в Великобритании обернулся не только катастрофическим поражением в битве за Обер-Ридж, но и сменой правительства. В 2016 году высокоточных управляемых боеприпасов не хватило американской армии, из-за чего от США отвернулись некоторые участники коалиции, боровшейся против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению Ларсона, промышленную базу США нужно снять «с мирных рельсов» и по меньшей мере сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям. Таким образом промышленность получит ясный сигнал о спросе. Использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство будут планироваться более тщательно.

Ранее стало известно о проблемах с соблюдением стандартов оборонного производства в США. Член палаты представителей Майкл Маккол заявил, что разрушение оборонно-промышленной базы — своего рода секрет для Вашингтона.

«Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — сказал Маккол.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их союзники по НАТО продолжают снабжать вооружением киевский режим на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории б. УССР.

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