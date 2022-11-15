Хабаровск, , 09:18 — REGNUM Торжественная отправка призывников в войсковые части Восточного военного округа состоялась в Хабаровске. Каждому новобранцу выдали персональные электронные карты и военные билеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Новобранцы mil.ru

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После получения военной формы одежды, переодевания и распределения по видам и родам войск, призывников направили к старшим команд от воинских частей, где будут они будут проходить срочную службу.

Отмечается, что в этом году задание на призыв в Хабаровске в сравнении с 2021 годом меньше. Никто из призывников в зону проведения спецоперации не попадёт.

Основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на 4-5 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, первую партию призывников-сахалинцев отправили в воинские части. Службу ребята будут проходить в мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине.