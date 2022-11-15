Самара, 15 ноября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. 97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получат гранты до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

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Сообщается, что министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов вручил представителям социального бизнеса и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет сертификаты на получение грантов. Ранее 97 проектов были отобраны экспертами для предоставления безвозмездной субсидии для их дальнейшего развития.

Отмечается, что размер грантов составил от 100 до 500 тысяч рублей. Эти средства должны поступить на расчетные счета победителей до 1 декабря, а в течение календарного года они должны будут направить эти средства на развитие своих проектов.

«Социальному бизнесу мы, традиционно, уделяем особое внимание, ведь эти люди выполняют серьезную задачу — помогают другим людям. И для них предусмотрен специальный перечень инструментов поддержки: это и льготные ставки по упрощенной системе налогообложения, по аренде государственного имущества, и минимальный процент по финансовой программе гарантийного фонда, и грантовая поддержка», — приводит пресс-служба слова министра.

По его словам, в регионе растет число социальных предпринимателей.

«Два года назад их было 23, сегодня — почти 200 организаций», — пояснил Богданов.