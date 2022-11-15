Калуга, , 09:12 — REGNUM В Калужской области с 1 января 2023 года вырастет плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление за подписью губернатора области Владислава Шапши опубликовано на региональном портале правовой информации. Рост платы за капремонт произойдет на 15%, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Постановлением облправительства утвержден размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2023 год. Для домов без лифтов тариф составит 10,47 рубля за один квадратный метр в месяц, для многоквартирных домов с лифтами — 11,94 рубля. По сравнению с действующими тарифами рост составит 15%.

На 15% тариф на капремонт был повышен и 1 января 2022 года.

Изменение тарифов в регионе происходит ежегодно. В 2021 году рост тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов также составил 15%.

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