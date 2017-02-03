Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев, все: от детей до стариков. Это в том числе подтверждают их собственные документы - Путин.
Потери - 2,5 миллиона человек.
Говорят о блокаде Ленинграда.
Гулаг 142 - Брянский Бухенвальд.
Голод, холод, отсутствие медицинской помощи становились причиной высокой смертности. Ежедневно из бараков вывозили по 100−150 умерших. Их места занимали новые узники. Всего, по данным акта о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами на территории Брянской области, за период существования 142-го лагеря в нём погибло 40 тысяч человек.
Самый крупный лагерь на территории Брянской области в годы оккупации находился в посёлке Урицкий на территории ремонтной базы № 6. Долгие годы на этом месте распологался 85-й ремонтный завод в Володарском районе Брянска. Первоначально лагерь предназначался для пленных военнослужащих Красной армии и носил официальное название Dulag 142.Теперь там хотят сделать мемориальный комплекс. Путину понравилось это предложение.
Гулаг 142 - Брянский Бухенвальд. Путину рассказывают о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях.
Мемориал "Концлагерь Красный" в Крыму получил поддержку главы государства.
Путин заявил, что в мире все агрессивнее пытаются переписать историю
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В 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, Приватбанк украл средства, собранные на восстановление мемориала «совхоз Красный» — Константинов.
Планирует установить памятный знак Татария.
Говорят о жертвах нацистов и их пособниках. Таковых семь миллионов, а памятников им совсем мало и многие из них полуразрушены.
Всего звание "Город трудовой доблести" предлагают присвоить девяти российским городам.
Астрахань помогала с ремонтом советской флотилии в годы Великой Отечественной войны. Город тоже могут представить к званию "Город трудовой доблести".
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В состав России вернулись четыре региона, на территории которых проходили тяжелые бои во времена Великой Отечественной войны. Заявки этих городов на получение статуса Города воинской славы подчеркивают нерушимость исторической связи их с Россией — Путин.
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Цель западных стран — ослабить Россию и раскачать ее суверенитет, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета Победа.
Мелитополь и Мариуполь предложили наделить званием "Город воинской славы".
Путин о признании блокады Ленинграда геноцидом: "Давно пора было это сделать Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев, все: от детей до стариков. Это в том числе подтверждают их собственные документы".