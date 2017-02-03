15 Ноября
 
14:32

Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев, все: от детей до стариков. Это в том числе подтверждают их собственные документы - Путин.

14:30

Потери - 2,5 миллиона человек.

14:29

Говорят о блокаде Ленинграда.

14:29

Гулаг 142 - Брянский Бухенвальд.

Голод, холод, отсутствие медицинской помощи становились причиной высокой смертности. Ежедневно из бараков вывозили по 100−150 умерших. Их места занимали новые узники. Всего, по данным акта о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами на территории Брянской области, за период существования 142-го лагеря в нём погибло 40 тысяч человек.

14:28

Самый крупный лагерь на территории Брянской области в годы оккупации находился в посёлке Урицкий на территории ремонтной базы № 6. Долгие годы на этом месте распологался 85-й ремонтный завод в Володарском районе Брянска. Первоначально лагерь предназначался для пленных военнослужащих Красной армии и носил официальное название Dulag 142.

Теперь там хотят сделать мемориальный комплекс. Путину понравилось это предложение.

14:27

Гулаг 142 - Брянский Бухенвальд. Путину рассказывают о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях.

14:23

Мемориал "Концлагерь Красный" в Крыму получил поддержку главы государства.

14:23

Путин заявил, что в мире все агрессивнее пытаются переписать историю

Попытки ряда западных стран переписать мировую историю становятся агрессивнее, их цель — разобщить и ослабить российское общество, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин.

14:21

В 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, Приватбанк украл средства, собранные на восстановление мемориала «совхоз Красный» — Константинов.

14:21

Планирует установить памятный знак Татария.

14:17

Говорят о жертвах нацистов и их пособниках. Таковых семь миллионов, а памятников им совсем мало и многие из них полуразрушены.

14:16

Всего звание "Город трудовой доблести" предлагают присвоить девяти российским городам.

14:15

Астрахань помогала с ремонтом советской флотилии в годы Великой Отечественной войны. Город тоже могут представить к званию "Город трудовой доблести".

14:14

Звание "Город трудовой доблести" может получить Якутск.

14:12

Путин назвал основой национальной идентичности РФ преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.

14:12

Звание "Город трудовой доблести" предложили присвоить Луганску и Горловке.

14:11

В состав России вернулись четыре региона, на территории которых проходили тяжелые бои во времена Великой Отечественной войны. Заявки этих городов на получение статуса Города воинской славы подчеркивают нерушимость исторической связи их с Россией — Путин.

14:10

Путин: цель Запада — ослабить Россию и раскачать ее суверенитет

Цель западных стран — ослабить Россию и раскачать ее суверенитет, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета Победа.

14:10

Мелитополь и Мариуполь предложили наделить званием "Город воинской славы".

14:08

Путин о признании блокады Ленинграда геноцидом: "Давно пора было это сделать Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев, все: от детей до стариков. Это в том числе подтверждают их собственные документы".