Российский президент Владимир Путин 15 ноября в режиме видеосвязи начал заседание Российского организационного комитета «Победа».

Его участники обсудят вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в повестке встречи рассмотрение заявок городов на присвоение почётных званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», а также подготовка плана мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.