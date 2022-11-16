Ново-Огарево, Московская область, 16 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 15 ноября в режиме видеосвязи провёл заседание Российского организационного комитета «Победа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Его участники обсудили вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, были рассмотрены заявки городов на присвоение почётных званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», а также обсуждалась подготовка плана мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Сотрудники органов следствия и прокуратуры, поисковики вскрывают всё новые и новые факты убийств невинных людей, обнаруживают ранее неизвестные массовые захоронения расстрелянных, замученных женщин, детей, стариков. И помимо правовой, судебной оценки фактов их гибели мы обязаны сохранить память о них, в том числе как напоминание, свидетельство самой сути нацизма. Это чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул Владимир Путин.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.