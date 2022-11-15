Джакарта, , 09:09 — REGNUM Европейский союза не желает зависеть от Китая в передовых технологиях в той же степени, в которой он зависит от ресурсов из России. Об этом 15 ноября заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего выступления на саммите «Группы двадцати» (G20), которое транслировалось на его странице в одной из соцсетей.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не хотим допускать те же ошибки, которые, возможно, допустили с Россией в вопросе ископаемого топлива … Что касается Китая, мы не хотим зависеть от него в инновационных технологиях, которые нам нужны сегодня и в большем количестве в будущем», — сказал он.

При этом Мишель указал на сильную зависимость сообщества от энергетических ресурсов из РФ, и добавил, что Евросоюзу, по его мнению, необходимо «сбалансировать» свои отношения с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ООН и другие международные институты не смогли справиться с распространившимся в мире хаосом и порождёнными им проблемами.