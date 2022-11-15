Джакарта, 15 ноября 2022, 09:08 — REGNUM Индонезия подписала меморандум о взаимопонимании с Японией, Великобританией и Южной Кореей по строительству метрополитена в Джакарте, сообщает Kompas.
«Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Великобританией и Японией. Конечно, мы ценим участие двух стран в строительстве метро», — заявил исполняющий обязанности губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно, который стал свидетелем подписания меморандума.
Вслед за Японией и Великобританией Южная Корея также подписала меморандум о взаимопонимании, чтобы быть готовой присоединиться к проекту метро Джакарты.
Ожидается, что развитие линий метро приведет к увеличению числа людей, пользующихся общественным транспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к совместной работе по созданию индустрии аккумуляторных батарей для электромобилей.
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