Джакарта, , 09:08 — REGNUM Индонезия подписала меморандум о взаимопонимании с Японией, Великобританией и Южной Кореей по строительству метрополитена в Джакарте, сообщает Kompas.

Джакарта. Индонезия (сс) Mufid Afif

«Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Великобританией и Японией. Конечно, мы ценим участие двух стран в строительстве метро», — заявил исполняющий обязанности губернатора Джакарты Херу Буди Хартоно, который стал свидетелем подписания меморандума.

Вслед за Японией и Великобританией Южная Корея также подписала меморандум о взаимопонимании, чтобы быть готовой присоединиться к проекту метро Джакарты.

Ожидается, что развитие линий метро приведет к увеличению числа людей, пользующихся общественным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к совместной работе по созданию индустрии аккумуляторных батарей для электромобилей.

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