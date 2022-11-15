Берлин, , 09:08 — REGNUM Разногласия между Германией и Польшей обострила тренировочная миссия ЕС для обучения ВСУ, пишет германская газета Tagesspiegel.

ВСУ Официальное интернет-представительство Зеленского

Уточняется, что переговоры по запуску миссии осложнялись позицией германских властей, считавших польскую территорию неподходящей для развертывания миссии по обучению военных киевского режима.

Т акж газета пишет, что в Берлине вызывало беспокойство близость российской Калининградской области, которая «могла поспособствовать осуществлению российских диверсий».

Как сообщало, подготовка боевиков киевского террористического режима на территории Великобритании вызвала ряд связанных с этим проблем.

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