Берлин, 15 ноября 2022, 09:08 — REGNUM Разногласия между Германией и Польшей обострила тренировочная миссия ЕС для обучения ВСУ, пишет германская газета Tagesspiegel.
Уточняется, что переговоры по запуску миссии осложнялись позицией германских властей, считавших польскую территорию неподходящей для развертывания миссии по обучению военных киевского режима.
Т акж газета пишет, что в Берлине вызывало беспокойство близость российской Калининградской области, которая «могла поспособствовать осуществлению российских диверсий».
Как сообщало, подготовка боевиков киевского террористического режима на территории Великобритании вызвала ряд связанных с этим проблем.
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