Tagesspiegel: помощь ВСУ обострила разногласия между ФРГ и Польшей
Берлин, 15 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Разногласия между Германией и Польшей обострила тренировочная миссия ЕС для обучения ВСУ, пишет германская газета Tagesspiegel.
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Уточняется, что переговоры по запуску миссии осложнялись позицией германских властей, считавших польскую территорию неподходящей для развертывания миссии по обучению военных киевского режима.
Т акж газета пишет, что в Берлине вызывало беспокойство близость российской Калининградской области, которая «могла поспособствовать осуществлению российских диверсий».
Как сообщало, подготовка боевиков киевского террористического режима на территории Великобритании вызвала ряд связанных с этим проблем.
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