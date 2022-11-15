Токио, 15 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. НАТО расширяет деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и это вызывает озабоченность России. Об этом заявил российский посол в Японии Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что озабочен линией США на формирование в АТР «объединений малой геометрии во главе с самими собой».

«Там, где появляется НАТО, — там хаос, разрушения, нестабильность, а зачастую и всплески международного терроризма», — приводит РИА Новости слова Галузина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытках США и их союзников «освоить» АТР через его милитаризацию. При этом очевидна нацеленность на сдерживание России и Китая.

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