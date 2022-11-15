Бали, Индонезия, , 09:05 — REGNUM Страны мира перед лицом таких вызовов, как пандемия, продовольственный и энергетический кризис, должны осознать чувство общности человеческой судьбы, выступить за мир, развитие и сотрудничество. Об этом в своей речи на саммите «Группы двадцати» (G20) на Бали заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин (сс) Palácio do Planalto

Он призвал мировое сообщество вместе решать вопрос о том, что не так с миром и что необходимо делать в нынешней ситуации, вместе преодолевать трудности и создавать лучшее будущее.

«Мы хотим способствовать более инклюзивному глобальному развитию, ― подчеркнул Си Цзиньпин. ― Мы живём в одной мировой деревне. И, сталкиваясь с различными рисками и угрозами, должны действовать вместе. Идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут лишь расколоть мир и воспрепятствовать глобальному развитию и прогрессу человечества».

Китайский лидер подчеркнул, что мышление времён холодной войны давно устарело, и страны должны «работать вместе, чтобы открыть новую сферу взаимовыгодного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 проходит на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября. Первая сессия посвящена вопросам продовольственной и энергетической безопасности.