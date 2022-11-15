Москва, 15 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Министры энергетики России и Монголии Николай Шульгинов и Баттогтох Чойжилсурэн обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в Монголию. Об этом сообщили в министерстве энергетики РФ.

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«Министры обсудили возможность увеличения объёма поставок электроэнергии из России в Монголию в зимний период, а также необходимость координации работ по ремонтным программам для стабильности этих поставок», — сообщили в министерстве.

Стороны также рассмотрели возможность дальнейшего сотрудничества в сфере электроэнергетики, в том числе связанные с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.