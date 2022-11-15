Обнинск, Калужская область, , 09:05 — REGNUM Медаль «За отвагу» торжественно вручена 14 ноября младшему сержанту запаса Дмитрию Петренко, отличившемся в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

Вручение медали Страница Татьяны Леоновой в социальной сети «ВКонтакте»

Младший сержант Дмитрий Петренко проходил срочную военную службу в ряде частей и подразделений и в том числе в 106 дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ. По окончании военной службы в конце апреля 2022 года Петренко был зачислен добровольцем в списки 138 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа на должность разведчика-снайпера, где с мая по август 2022 года выполнял боевые задачи в составе мотострелкового подразделения на территории бывш. УССР.

Указом президента Российской Федерации от 1 сентября 2022 года «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» младший сержант запаса Петренко Дмитрий Васильевич награжден медалью «За отвагу».

«Мы гордимся вами! Благодарим за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», — отметила при вручении награды, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

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