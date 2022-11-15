Курган, , 09:04 — REGNUM В Кургане дом отдыха для локомотивных бригад не оборудован пожарной сигнализацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Локомотивы в депо Dv.land

Надзорное ведомство проверило исполнение ОАО «РЖД» требований законодательства о пожарной безопасности в здании дома отдыха локомотивных бригад в городе Кургане, где ежедневно находятся машинисты поездов, прибывающих из регионов России.

На момент проверки дом отдыха не был оборудован автоматической установкой, передающей сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны, складским помещениям не были присвоены категории пожарной опасности.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о возложении на ОАО «РЖД» обязанности устранить допущенные нарушения. Городской суд Кургана удовлетворил иск надзорного ведомства. Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры.