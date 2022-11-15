Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Размер внешнего госдолга Грузии по итогам 2022 года будет ниже 40% от годового ВВП страны, сообщил 14 ноября в ходе брифинга министр финансов республики Лаша Хуцишвили.

Долг

Он напомнил, что из-за карантинных ограничений внешний долг ещё в прошлом году превышал 60% ВВП, но его удалось существенно сократить.

«В текущем году внешний долг упадет ниже отметки 40% и будет в пределах около 39,5%. Снижение ожидается примерно на 20 процентных пунктов», — сказал глава минфина.

По мнению министра, такое стремительное сокращение размера госдолга подтверждает успешность работы в данном направлении.

Напомним, по итогам первого квартала 2021 года размер внешнего госдолга Грузии достиг $9,5 млрд, что было больше, чем на 60% от годового ВВП. Данная отметка считается критической, так как это несёт угрозу экономическому суверенитету республики.

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