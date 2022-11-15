Джакарта, , 09:01 — REGNUM С призывом противостоять политизации и вепонизации (использованию в качестве оружия — Прим ред.) вопросов в продовольственной и энергетической сферах, а также снять односторонние санкции и отменить ограничения в соответствующем научно-техническом сотрудничестве, выступил 15 ноября на саммите «Группы двадцати» (G20) председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Reuters.

Си Цзиньпин Официальное интернет-представительство президента России

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — сказал он.

При этом китайский лидер уточнил, что для того, чтобы выйти из нынешнего кризиса, как он считает, необходимо возобновить цепочки поставок и начать вести работу на уровне международного сотрудничества.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что, по его мнению, во время сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии приоритетными должны быть экономика и материальные условия жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что конфликт на территории б. УССР должен быть остановлен.