Донецк, 15 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Российские войска освободили под Авдеевкой населённый пункт Опытное. Об этом 15 ноября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В информации штаба, опубликованной в телеграм-канале, сказано, что «по состоянию на 15 ноября на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное».

Ранее появились данные, что противник оставил населённый пункт Опытное после продолжительной осады.