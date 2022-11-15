Южно-Сахалинск, , 09:05 — REGNUM Первую партию призывников-сахалинцев отправили в воинские части. Службу ребята будут проходить в мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минобороны РФ.

Новобранцы Андрей Репин © ИА REGNUM

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Перед прохождением медкомиссии, каждому призывнику сделают экспресс-тест на коронавирус. Только после отрицательного результата новобранцы будут проходить врачебную комиссию.

На основании результатов медицинской комиссии и профессионального тестирования выносится решение о призыве и присвоение новобранцу категории годности.

На призывном пункте военнослужащие получат комплект зимней формы одежды и армейский несессер с бритвенными принадлежностями и средствами индивидуальной гигиены.

«Большая часть новобранцев будет проходить военную службу в подразделениях армейского корпуса на Сахалине, и лишь малая их часть отправится в соединения и воинские части ВВО дислоцирующихся на материке», — заверили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии стартовал осенний призыв на службу в армию. Республика отправит под военные знамёна около 400 новобранцев.